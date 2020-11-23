Луческу заявил, что отсутствие Месси в матче с "Динамо" может стать для "Барселоны" плюсом

По словам румынского специалиста, в игре Лиги чемпионов встретятся две команды с разной философией и идеями.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что отсутствие Месси в составе "Барселоны" в игре четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов может стать для каталонцев плюсом.

Об этом сообщает iSport.

"Мы хотим победить. Будут встречаться две команды с разной философией и идеями. Для нас очень важна победа. Очень хотим обыграть "Барселону" завтра, но одно дело хотеть, а другое – победить", – сказал Луческу.

Румынский специалист добавил, что отсутствие в заявке каталонцев нападающего Лионеля Месси даст им возможность больше сосредоточиться на обороне.

"Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси дает преимущество, но его отсутствие дает плюс в том плане, что команда качественнее играет в обороне. Вспоминаю 2004-й год, когда Месси дебютировал в Лиге чемпионов, а мы тогда победили. Мы выиграли ту игру, и это был первый шаг для успеха "Шахтера". "Динамо" давно не играло в групповой стадии Лиги чемпионов, и я рассматриваю эту игру как толчок и развитие в прогрессе "Динамо", – заявил Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил на пресс-конференции, что решил предоставить Месси, а также полузащитнику Френки де Йонгу отдых, и они не примут участие в игре с "Динамо".

Встреча состоится завтра, 24 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" в 22:00.

Напомним, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" киевское "Динамо" уступило в гостях со счетом 1:2.