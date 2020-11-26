Сабо о решении УЕФА засчитать техническое поражение Украине: "Ожидал всего, но не такого!"

Футбольный специалист верит, что "в футболе есть честные люди, которые поймут, что к украинской сборной отнеслись несправедливо".

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо", а также известный футбольный специалист Йожеф Сабо возмутился решением УЕФА присудить техническое поражение украинской команде от швейцарцев в Лиге наций.

Об этом сообщает сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Я всего ожидал, любое решение, но только не такое. Как можно делать такие вещи? Ведь Украина абсолютно не виновата. Я возмущен таким решением как бывший футболист и как тренер. Потому что не только я должен высказаться. Пусть остальные специалисты тоже выскажутся. УЕФА принял неправильное решение", – сказал Сабо.

Бывший тренер сборной уверен, что это еще не конец истории.

"Это все так просто не закончится. Есть честные люди, которые работают в футболе, и они поймут, что несправедливо так относиться к нашей сборной", – сказал Сабо.

Вице-президент УАФ Юрий Записоцкий уже заявил, что это решение УЕФА будет обжаловано в Лозанне.

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА, УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", – сказал он.

Напомним, УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения матча 17 ноября.

В Швейцарии решили отправить сборную Украины по футболу на карантин, так как ситуация с коронавирусом в команде была "неконтролируемой". Врачей насторожило то, что в сборной за 4 дня COVID-19 диагностировали у 9 человек.

После прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат.