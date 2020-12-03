"Заря" обыграла "Лестер", но потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

Виной тому стала португальская "Брага", которая в параллельном матче обыграла "АЕК" со счетом 4:2.

В домашнем матче пятого тура Лиги Европы луганская "Заря" добыла минимальную победу 1:0 над английским "Лестером". Об этом сообщает iSport.

Единственный гол в поединке забил в конце встречи вышедший на замену Аллахьяр Сайядманеш после прострела Дениса Фаворова.

Вторая победа в Лиге Европы позволила "Заре" подняться на третье место в группе, но она не помогла украинской команде выйти в плей-офф турнира. Виной тому стала португальская "Брага", которая в параллельном матче обыграла "АЕК" со счетом 4:2.

Таким образом, независимо от результата последней встречи в этой Лиге Европы все с той же "Брагой" 10 декабря, "Заря" не сможет подняться выше третьего места.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило "Ювентусу" со счетом 0:3.