"Мы попали в очень серьезную группу": Шевченко о жеребьевке квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины поделился своими первыми мыслями о соперниках.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отреагировал на жеребьевку отборочного раунда к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине", – сказал Шевченко.

По его словам, матчи с Финляндией тоже были сложными.

"Финляндию мы тоже знаем, мы играли против этой команды в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда матче с финнами были сложными, сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан", – говорит главный тренер сборной.

Шевченко считает, что многое будет зависеть от календаря матчей.

"Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее", – говорит он.

Напомним, по итогам жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре, Украина узнала своих соперников по группе F. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала график матчей чемпионата мира 2022 года. Матч открытия состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на 60-тысячном стадионе "Аль-Байт" в 13 часов по местному времени (оно совпадает с киевским).

Финал пройдет 18 декабря в Лусаиле на одноименном 80-тысячном стадионе. Начало матча в 18 часов.

Матчи группового этапа продлятся до 2 декабря, встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала – 9 и 10 декабря, полуфиналы – 13 и 14 декабря. Игра за третье место пройдет на стадионе "Халифа" в Дохе 17 декабря.