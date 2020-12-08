В программе Олимпиады-2024 появятся брейк-данс и серфинг

МОК решил сократить общую квоту спортсменов на Играх 2024 года до 10,5 тысяч человек.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в понедельник, 7 декабря, включил в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.

Об этом пишет Интерфакс.

Также МОК решил сократить общую квоту спортсменов на Играх 2024 года до 10,5 тысяч человек.

Больше всего это коснулось тяжелоатлетов из-за "серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта".

"Пребывание тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК", – говорится в сообщении.

Также существенно сократили квоту боксеров, так как признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября.