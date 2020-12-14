"Во дают!": Украинские гимнасты заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы (фото)
17-летний украинский вундеркинд Илья Ковтун завоевал пять золотых наград.
Сборная Украины по спортивной гимнастике триумфально завершила чемпионат Европы среди мужчин в турецком Мерсине, завоевав первое место в общем медальном зачете.
Об этом сообщает European Gymnastics.
В последний день первенства Игорь Радивилов выиграл сразу две медали в личных финалах – стал чемпионом в опорном прыжке и завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.
В упражнениях на брусьях серебряным призером стал еще один украинец – Петр Пахнюк.
Если среди взрослых гимнастов Украина разделила первое место в медальном зачете с хозяевами соревнований турками (2 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза"), то в общем зачете соревнований, с учетом юниоров, наша страна выиграла с громадным отрывом.
Это произошло во многом благодаря пяти золотым наградам 17-летнего Ильи Ковтуна из села Свидовок с населением 2200 человек, что под Черкассами. Он выиграл в командном выступлении, личном многоборье, а также на коне, кольцах и брусьях.
Общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике:
- Украина – 15 медалей (7 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые)
- Турция – 8 медалей (2-2-4)
- Литва – 4 медали (2-1-1)
Отметим, что при этом, что в Турции не выступал лидер сборной Украины, олимпийский чемпион Рио-2016, Олег Верняев из-за микротравмы.
Напомним, украинские гимнасты выиграли три золотые награды на этапе Кубка мира.