"Во дают!": Украинские гимнасты заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы (фото)

17-летний украинский вундеркинд Илья Ковтун завоевал пять золотых наград.

Сборная Украины по спортивной гимнастике триумфально завершила чемпионат Европы среди мужчин в турецком Мерсине, завоевав первое место в общем медальном зачете.

Об этом сообщает European Gymnastics.

В последний день первенства Игорь Радивилов выиграл сразу две медали в личных финалах – стал чемпионом в опорном прыжке и завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.

[ + – ] Игорь Радивилов - в центре

В упражнениях на брусьях серебряным призером стал еще один украинец – Петр Пахнюк.

Если среди взрослых гимнастов Украина разделила первое место в медальном зачете с хозяевами соревнований турками (2 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза"), то в общем зачете соревнований, с учетом юниоров, наша страна выиграла с громадным отрывом.

Это произошло во многом благодаря пяти золотым наградам 17-летнего Ильи Ковтуна из села Свидовок с населением 2200 человек, что под Черкассами. Он выиграл в командном выступлении, личном многоборье, а также на коне, кольцах и брусьях.

[ + – ] Илья Ковтун

Общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике:

Украина – 15 медалей (7 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые) Турция – 8 медалей (2-2-4) Литва – 4 медали (2-1-1)

Отметим, что при этом, что в Турции не выступал лидер сборной Украины, олимпийский чемпион Рио-2016, Олег Верняев из-за микротравмы.

Напомним, украинские гимнасты выиграли три золотые награды на этапе Кубка мира.