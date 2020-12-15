Суркис: Нам нужен результат, "Динамо" будет усиливаться в межсезонье

Президент "Динамо" заверил, что в команду придут только те игроки, которые смогут принести пользу.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что согласовал трансферную политику клуба с главным тренером команды Мирчей Луческу. Цель — усиление состава.

Об этом сообщает пресс-служба Динамо.

"По трансферной политике Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год". Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, что все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые нуждаются в усилении, мы будем усиливать. Работа в данном направлении ведется, активно задействована селекционная служба и мы приложим все силы, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень", – сказал Суркис.

Он добавил, что в команду придут только те игроки, которые смогут принести пользу. Их будет немного, так как сейчас за клуб выступает талантливая молодежь.

"Но сразу хочу сказать, что приобретать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают "Динамо" лучше", – сказал Суркис.

Напомним, Игорь Суркис заявил, что в целом остался доволен выступлением "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов, однако отметил, что футболисты могли бы выступить и лучше.