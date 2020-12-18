Ломаченко: Лопес не даст мне реванш, потому что это будет совершенно другая картина (видео)

Украинский боксер рассказал, что верил в свою победу в объединительном бою, несмотря на травму.

Экс-чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко уверен, что Теофимо Лопес, отобравший у него пояса, не захочет проводить реванш, потому что осознает большой риск их потерять.

Об этом Ломаченко рассказал в интервью YouTube-каналу LomUs.

Украинец считает, что Лопес захочет как можно дольше удержать титулы.

"Лопес понимает, что ему со мной нельзя боксировать, потому что знаете, как получается? Он забрался на эту гору. Ему повезло, он забрался на нее и захочет как можно дольше на ней пробыть, просидеть. А дать мне реванш, отбоксировать со мной – это просто прийти, положить это все и сказать: "Спасибо, было прикольно". Вот так это называется", – сказал Ломаченко.

Василий также намекнул, что если бы реванш все же состоялся, бой проходил бы по другому.

"Они понимают это и не будут этого делать. Они будут говорить все что угодно в нашу сторону. Что якобы нам надо сделать то, надо сделать это, и только потом мы будем боксировать. На самом деле он понимает, что если будет реванш, то это будет совершенно другая картина", – сказал Ломаченко.

Украинец также рассказал, почему он принял решение боксировать в объединительном бою с Лопесом, несмотря на травму.

"Я не был самоуверен, я его не недооценивал. Я верил в свою победу и верил, что эта травма мне не помешает. Если мы делаем перенос, то я лечусь шесть недель. Через шесть недель объявляют о карантине, он проводит какой-то поединок, травмируется или теряет этот пояс. И что дальше делать?", – сказал Ломаченко.

Он добавил, что верил, что сможет вытянуть бой на морально-волевых качествах.

"Я верил, что могу выиграть и так. Я верил в это. Это не была недооценка. Я не говорил, что Лопес слабый, но верил, что могу и так выиграть. Плюс у меня был опыт с Линаресом. Я понимал, что на своих морально-волевых качествах, на характере буду вытягивать этот поединок", – сказал Василий.

Он также прокомментировал судейство в том поединке.

"Давайте возьмем урон. Шесть раундов его и шесть раундов мои последние. Уже мы делим поединок на его раунды и мои. Как смотреть? Давайте возьмем, как судьи отдали. Даже если бы я в первой половине взял три раунда, то на записках я бы не выиграл поединок. Это говорит не о предвзятости, а о заряженности. Судьи были заряжены, то есть там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно. Я не знаю, что это была за игра, и чья она была, но я точно знаю, что это была чья-то игра. Они понимали, что нокаут от меня – это процентов 20 в этом поединке. Соответственно, почему бы не сыграть?" – сказал Ломаченко.

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Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.