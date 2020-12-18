Ломаченко: Я не перейду в другую весовую категорию, пока не завершу дело в легком весе (видео)

Украинский боксер по-прежнему хочет реализовать свою мечту – стать абсолютным чемпионом мира.

Экс-чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил, что не будет менять весовую категорию после проигрыша Теофимо Лопесу в объединительном поединке.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу LOMUS official.

"Я не буду возвращаться в 59 кг. Зачем? Я могу боксировать против тех, кто выступает в 59 кг. Если поединок какой-то организуют в будущем, если мне скажут, что вариантов для проведения боя с Лопесом нет. Даже если он их удерживает, то для него будет обязательный претендент, я могу им стать. Я не собираюсь спускаться в 59 кг, пока не закончу здесь дело", – сказал Ломаченко.

После проигрыша Лопесу, многие говорили, что украинцу следовало бы спуститься в полулегкий вес, где он мог бы провести поединки с другими сильными боксерами.

Известный промоутер Боб Арум по этому поводу сказал: "Похоже, что парни из легкого веса слишком большие для него".

Украинец ответил на такую критику.

"До этого я выиграл три пояса. Я стал чемпионом мира по трем версиям. Получается, один из этих боксеров выиграл нечестным путем и теперь считает, что у меня проблемы в этой весовой категории? Конечно, мне тяжелее боксировать, я не отрицаю этого", – сказал Ломаченко.

Он также поделился своими планами на будущее.

"Сейчас мы начали проводить тренировки, восстанавливаться. Мы ждем решения нашего промоутера Боба Арума. Как он решит – так и будет", – сказал Ломаченко.

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Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.