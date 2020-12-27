Игрок "Шахтера" Виктор Коваленко перейдет в итальянскую "Аталанту" в ближайшие дни, – СМИ

Итальянский клуб не хочет ждать лета, чтобы оформить трансфер.

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко уже в начале января может стать игроком итальянской "Аталанты", за которую выступает еще один украинец Руслан Малиновский.

Об этом сообщает издание TodoFichajes.

Контракт Коваленко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года, однако итальянцы не намерены ждать и готовы заплатить "горнякам" за трансфер. Ожидается, что сумма сделки не превысит 4,5 миллионов евро.

По информации издания Prima Bergamo, итальянский клуб никогда и никому не платит больше 2 миллионов евро в год, так же будет и в случае с 24-летним украинцем.

Такую зарплату в клубе получает только лидер команды Алехандро Гомес, но он из-за конфликта с главным тренером может покинуть "Аталанту".

Виктор Коваленко ранее находился в орбите внимания нескольких известных клубов, в частности лиссабонской "Бенфики" и московского "Спартака".

В текущем сезоне Коваленко забил четыре мяча в восьми матчах украинской премьер-лиги.

Напомним, известный украинский футболист, бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с клубом УПЛ закарпатским "Минаем".