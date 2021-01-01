Малиновский намерен покинуть "Аталанту" – СМИ

Украинец недоволен количеством игрового времени.

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский может сменить клуб в зимнее трансферное окно из-за того, что он недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер.

Об этом сообщает Voetbal 24 со ссылкой на итальянские источники.

Малиновский хочет, как минимум, уйти в аренду, чтобы не потерять место в составе сборной Украины на Евро-2020.

При этом, украинец показывает хорошую игру в серии А. Так, в ушедшем году он чаще других забивал голы из-за пределов штрафной площади, сообщает Squawka.

Украинский хавбек отличился шестью забитыми голами после ударов с дальней дистанции. Это лучший показатель среди ТОП-5 европейский лиг (Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).

Отмечается, что за ситуацией с Малиновским следят футбольные клубы "Брюгге", "Антверпен" и "Генк".

В текущем сезоне Руслан провел 13 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи. Его контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский стал бронзовым призером Серии А в составе итальянской футбольной команды "Аталанта".