Японский футболист забил самый медленный пенальти в истории (видео)

Футболист Коми Риота потратил на разбег 18 секунд.

Во время матча на 99-м Всеяпонском школьном чемпионате по футболу был забит пенальти после очень медленного разбега.

11-метровый забил юный футболист Коми Риота.

Матч не имел турнирного значения, поэтому футболист позволил себе сыграть на публику: Коми Риота потратил на разбег 18 секунд. Что самое главное, удар выполнил очень метко. И хотя вратарь угадал направление удара, поймать мяч не сумел.

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