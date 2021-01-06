Лопес: Лома, расслабься, твое место дивизионом ниже

Американский чемпион вспомнил, как обещал отправить украинца полулегкий вес.

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес снова заявил, что не будет проводить реванш против украинца Василия Ломаченко.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

"Как я и говорил прежде, никакого реванша он не получит. Это ведь было их (команды Ломаченко) решение – отказаться от пункта о реванше в контракте. И не только это. Там много чего было. Я бы мог сейчас показать всем вам его грязное белье, но не хочу этим заниматься. Проехали. Но больше я в его сторону смотреть не собираюсь, – сказал Лопес.

Американский боксер добавил, что место Ломаченко не в легком весе, а дивизионом ниже, а также не преминул напомнить, что обещал отправить украинца в полулегкий вес.

"Лома, расслабься. Как я и говорил прежде, твое место дивизионом ниже. Так что возвращайся туда. Помнишь, я ведь обещал до боя вернуть тебя во второй полулегкий вес. Если честно, я желаю ему только всего самого лучшего. Желаю ему отличной карьеры. Считаю, что у него еще есть время, чтобы добиться чего-то стоящего. Чего именно? Ну, это ему решать", – высказался Лопес.

Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.