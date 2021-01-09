Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала турнира в ОАЭ (видео)

За свою карьеру Элина Свитолина и Вера Звонарева встретились в поединке впервые.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) обыграла представительницу России Веру Звонареву.

Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут. Матч завершился победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:1.

За свою карьеру Свитолина и Звонарева встретились в поединке впервые.

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Так, в следующем круге турнира Свитолина встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (РФ) – Хизер Уотсон (Великобритания).

Кроме того, в третий раунд соревнований пробилась еще одна украинская теннисистка Марта Костюк, обыгравшая представительницу Тайваня Се Шувэй.

Отметим, в 2020 году первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку теннисисток, которые одержали больше всего побед за последнее десятилетие.