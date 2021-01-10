МОК оплатит вакцину для украинских спортсменов

Международный олимпийский комитет готов дать денег, если в Украине не начнется вакцинация до начала Олимпийских игр.

Главный тренер украинской сборной по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник заявил, что Международный олимпийский комитет может вакцинировать украинских спортсменов от коронавируса, чтобы они приняли участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает XSport.

"Есть информация, что может быть такое: если в Украине к тому моменту не начнется массовая вакцинация, то за счет МОК будет выделено некоторое количество вакцин. Это небольшое число – 300-500 штук. В таком случае будет сделана целенаправленная вакцинация для всех участников Олимпийских игр", – говорит он.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщал, что МОК возьмет на себя расходы по вакцинации атлетов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

При этом Бах отметил, что вакцинация не является обязательным условием для участия в Олимпиаде.

Отметим, проведение Олимпиады в Токио было запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за вспышки коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) согласился отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио на один год.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил твердую решимость провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в июле-сентябре следующего года, как сейчас запланировано.