Бой Джошуа с Фьюри состоится независимо от желания Усика, – Хирн

Промоутер Джошуа заявил, что поединок будет организован, либо со всеми поясами на кону или вообще без них.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что приоритетным поединком для его клиента в этом году является бой Тайсоном Фьюри, а не с Александром Усиком.

Об этом передает Metro со ссылкой на Boxing Social.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF. Фьюри обладает титулом WBC в этой же весовой категории.

Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, и поэтому Джошуа должен, либо провести его защиту с украинцем, либо отказаться от титула,.

"Если WBO не позволит отстрочить титульный бой, мы будем договариваться напрямую с Усиком. Постараемся сделать так, чтобы он остался доволен и позволил Джошуа встретиться с Фьюри. Но как бы то ни было, Энтони и Тайсон в любом случае проведут бой. Со всеми поясами на кону или вообще без них", – сказал Хирн, комментируя сложившуюся ситуацию.

Отметим, менеджер Усика Эгис Климас, заявил, что его клиент намерен добиваться права на проведение своего следующего поединка с Энтони Джошуа и не собирается никому уступать.

"На сегодняшний день Усик уже не раз сказал, что ему ничего не нужно, кроме боя с Джошуа", – сказал Климас.

Он добавил, что отказ Джошуа от боя с Усиком, будет означать, что чемпион опасается украинца.

"Если Джошуа освободит пояс для боя с Фьюри, то это не дело. Это будет значить только то, что он боится проводить бой с Усиком. Значит, он видит большой риск в этом поединке, видит, что может проиграть", – сказал Климас.

Желание Усика, тем не менее, не берется в расчет, о чем свидетельствуют слова Хирна.

"В данный момент мы работаем над контрактами. Я также пытался выяснить, где мы можем устроить поединок. Если все будет хорошо, Джошуа и Фьюри встретятся в конце мая — начале июня. Каждое утро эти парни просыпаются с мыслью друг о друге и думают: "Это мой следующий бой", – сказал британский промоутер.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.