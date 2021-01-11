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Бой Джошуа с Фьюри состоится независимо от желания Усика, – Хирн

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бокс, Эдди Хирн, Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
Фото: Metro | Александр Усик и Эдди Хирн

Промоутер Джошуа заявил, что поединок будет организован, либо со всеми поясами на кону или вообще без них.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что приоритетным поединком для его клиента в этом году является бой Тайсоном Фьюри, а не с Александром Усиком.

Об этом передает Metro со ссылкой на Boxing Social.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF. Фьюри обладает титулом WBC в этой же весовой категории.

 Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, и поэтому Джошуа должен, либо провести его защиту с украинцем, либо отказаться от титула,.

 "Если WBO не позволит отстрочить титульный бой, мы будем договариваться напрямую с Усиком. Постараемся сделать так, чтобы он остался доволен и позволил Джошуа встретиться с Фьюри. Но как бы то ни было, Энтони и Тайсон в любом случае проведут бой. Со всеми поясами на кону или вообще без них", – сказал Хирн, комментируя сложившуюся ситуацию.

Отметим, менеджер Усика Эгис Климас, заявил, что его клиент намерен добиваться права на проведение своего следующего поединка с Энтони Джошуа и не собирается никому уступать.

"На сегодняшний день Усик уже не раз сказал, что ему ничего не нужно, кроме боя с Джошуа", – сказал Климас.

Он добавил, что отказ Джошуа от боя с Усиком, будет означать, что чемпион опасается украинца.

"Если Джошуа освободит пояс для боя с Фьюри, то это не дело. Это будет значить только то, что он боится проводить бой с Усиком. Значит, он видит большой риск в этом поединке, видит, что может проиграть", – сказал Климас.

Желание Усика, тем не менее, не берется в расчет, о чем свидетельствуют слова Хирна.

"В данный момент мы работаем над контрактами. Я также пытался выяснить, где мы можем устроить поединок. Если все будет хорошо, Джошуа и Фьюри встретятся в конце мая — начале июня. Каждое утро эти парни просыпаются с мыслью друг о друге и думают: "Это мой следующий бой", – сказал британский промоутер.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.