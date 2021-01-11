Японцы не хотят, чтобы Олимпийские игры прошли этим летом, - опрос

80 процентов жителей Японии считают, что Олимпиаду нужно отменить или повторно отложить на "после пандемии".

Около 80% жителей Японии считают, что Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти этим летом, нужно или отменить, или еще раз перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Kyodo News.

35,3% опрошенных высказались за отмену игр, а 44,8% заявили, что игры следует снова перенести.

Опрос показал, что 68,3% респондентов недовольны мерами, принятыми правительством в связи с коронавирусом, а 24,9% заявили, что правительство приняло меры в отношении пандемии надлежащим образом.

Почти 80% заявили, что власти поздно объявили чрезвычайной положение в префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Чиба (8 января), 78% опрошенных считают, что локдаун нужно расширить и на другие районы.

Телефонный опрос проводило крупное информационное агентство страны Kyodo, в голосовании приняли участие более тысячи жителей страны.

11 января Министерство здравоохранения Японии сообщило, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который отличается от штаммов из Великобритании и Южной Африки (ЮАР), вызвавших сильные всплески случаев заболевания.

Напомним, Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за коронавируса на лето 2021 года.

Планируется, что турнир пройдет с 23 июля по 8 августа.