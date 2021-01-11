Обнаружен еще один вид коронавируса-мутанта, на этот раз - в Японии

Новый штамм вируса нашли у четырех туристов, которые прибыли из Бразилии.

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который отличается от штаммов из Великобритании и Южной Африки (ЮАР), вызвавших сильные всплески случаев заболевания. Об этом рассказывает издание Japan Times.

По информации японского Минздрава, новый вид COVID зафиксировали у четверых путешественников, 2 января прибывших из штата Амазонас в Бразилии. Тот факт, что они инфированы коронавирусом, выявили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту, а уже новый штамм обнаружили во время дальнейших исследований.

На текущий момент представители министерства исследуют эффективность вакцин против нового вида COVID.

"На данный момент нет доказательств того, что новый вариант, обнаруженный у людей из Бразилии, обладает высокой заразностью", — сообщил во время брифинга Такаджи Вакита, глава Национального института инфекционных заболеваний (NIID).

В Минздраве Бразилии сообщили, что японские власти уведомили их о том, что в новом варианте COVID есть 12 мутаций, одна из которых присутствует в штаммах, которые обнаружили в Великобритании и Южной Африке. Примечательно, что в Бразилии уже фиксировали штаммы вируса из Великобритании и ЮАР.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.