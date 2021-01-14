Милевский: После ухода из "Динамо" полгода не хотелось играть в футбол

По словам футболиста, тогда он пережил один из самых трудных периодов в своей жизни.

Форвард закарпатского "Миная", а в прошлом игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке поделился, какие у него были чувства после ухода из киевского клуба.

По словам футболиста, тогда он пережил один из самых трудных периодов в своей жизни и долго не мог полностью прийти в себя.

"Тяжело перенес уход из киевского Динамо. Это был тяжелый момент. Полгода тяжелых в Турции с разбитой Ferrari, с разбитыми моментами. Потом два месяца в Майами… Может, мне уже не хотелось играть в футбол", – сказал Милевский.

Он добавил, что жалел, что не уладил разногласия с тогдашним тренером "Динамо" Олегом Блохиным.

"Может, я переживал те моменты, что я ушел из Киева, что надо было поговорить с Олегом Владимировичем Блохиным. Окончательно пришел в себя уже летом, начали работать вместе, дружить и все пошло нормально", – сказал Милевский

Также 36-летний форвард ответил на вопрос, хотел ли он в тот период завершить карьеру.

"Я не хотел в футбол играть полгода. А куда мне завершать – мне было 28 лет. Желания играть не было, но потом оно вернулось, и слава богу", – сказал Милевский.

Напомним, что Милевский является воспитанником "Динамо". За киевлян игрок провел более 270 поединков, забив 87 голов.

Кроме киевского "Динамо", он поиграл в Турции ("Газиантепспор"), Хорватии ("Хайдук"), Румынии ("Конкордия") и России ("Тосно").

Артем Милевский в свое время подавал очень большие надежды. Но вместо по-настоящему громких успехов на футбольном поле Милевский прославился скандалами вне него: походами по ночным клубам, попаданием в ДТП на одной из самых дорогостоящих машин среди украинских футболистов и т.д.