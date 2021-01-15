Глава Top Rank Боб Арум хочет подписать контракт с Усиком

Украинец может расторгнуть контракт со своим промоутером Эдди Хирном, из-за того, что тот не хочет устраивать ему поединок с Джошуа.

Американский промоутер, глава Top Rank Боб Арум заявил, что заинтересован в подписании контракта с украинским супертяжеловесом Александром Усиком.

Об этом передает Boxingnews24.

В настоящее время украинец является обязательным претендентом на титул WBO, однако его промоутер, глава Matchroom Эдди Хирн, не хочет устраивать поединок Усика против обладателя титула Энтони Джошуа. Приоритетом для него является организация боя Джошуа с Тайсоном Фьюри.

Менеджер Усика Эгис Климас, заявил, что его клиент намерен добиваться права на проведение своего следующего поединка с Энтони Джошуа и не собирается никому уступать.

"Он расторгает свой контракт с Matchroom. Единственное, что может его остановить, – это бой с Энтони Джошуа. В противном случае он свободен. А его менеджер – это Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко и многих других боксеров, которые работают со мной. Я бы хотел, чтобы Усик стал частью нашей команды", – сказал Арум.

Издание пишет, что Арум хочет подписать Усика как можно быстрее, учитывая обстоятельство, что украинский боксер становится старше. 17 января украинцу исполнится 34 года, и он не может себе позволить долго ждать чемпионского поединка.

Отметим, когда Усик выступал в тяжелом дивизионе, Климас уже приводил его к Аруму, но тот тогда отказался от Усика из-за непопулярности тяжелого дивизиона в США.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.