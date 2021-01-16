Australian Open под угрозой: 47 теннисистов оказались на карантине

В том числе и украинская теннисистка Элина Свитолина

Один из крупнейших и престижнейших теннисных турниров в мире оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. 47 теннисистов оказались на карантине. Об этом пишет CNN.

На двух чартерных рейсах из США в Австралию, которыми летели спортсмены, были подтверждены два положительных результата на COVID-19. Один из заболевших – пилот, второй – пассажир. И 24 теннисиста были вынуждены отправиться на карантин.

Также коронавирус обнаружили у пассажира рейса из Абу-Даби. Там 13 января завершился очередной теннисный турнир, так что 23 спортсмена оказались на одном самолете. Теперь они также на самоизоляции, как и прочие пассажиры.

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Все 47 теннисистов не смогут покидать свои номера в течении двух недель и до тех пор, пока не сдадут тест на коронавирус. И он не окажется отрицательным, в противном случае, их, конечно, к турниру не допустят.

Французская теннисистка Ализи Корне, которая сейчас находится в Мельбурне, но не летела ни в одном из самолетов, назвала ситуацию "безумной".

"Вскоре половине игроков Australian Open придется изолироваться. Недели и недели практики и тяжелой работы будут потрачены впустую из-за одного человека, больного коронавирусом, который летел в полупустом самолет. Извините, но это безумие", — написала она в соцсетях.

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Изначально планировалось, что турнир Australian Open стартует в январе, однако теперь его перенесли на начало февраля.

На карантине оказалась и украинская теннисистка Элина Свитолина. Она уже написала, что им позволяют покидать гостиничный номер ради коротких тренировок, но этого явно недостаточно.

"Это достаточно специфический опыт. Вне комнаты в отеле можно находиться 5 часов: 2 часа на теннис, 2 часа на физподготовку, 1 час на то, чтобы поесть. 2 недели нельзя будет никуда выходить", – так описала Свитолина условия изоляции.

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Повезло Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс, они летели другими рейсами, не в Мельбурн, а в Аделаиду, и избежали двухнедельного карантина, так как в их самолетах, заболевших не оказалось.