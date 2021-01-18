Джокович требует тренировок и нормального питания для теннисистов, оказавшихся на карантине

Сейчас в гостиничных номерах на самоизоляции заперты 72 спортсмена, прилетевших на турнир Australian Open

Новак Джокович, первая ракетка мира, опубликовал список требований к ассоциации Tennis Australia. Он призывает обеспечить спортсменам, оказавшимся на карантине, нормальную еду, тренировки и снаряды для занятий спортом в номерах. Об этом пишет CNN.

Он даже предложил, чтобы теннисистов разместили в частных домах с теннисными кортами, если в гостиницах нет достойных условий.

Сейчас турнир Большого шлема переживает кризис, из-за пандемии коронавируса за три недели до начала состязания. Из-за того, что тесты пять пассажиров трех рейсов из Абу-Даби и США в Мельбурн дали положительный результат на коронавирус, согласно установленным правилам, все, кто были на рейсах, отправились в самоизоляцию на две недели. Сначала их было 47, однако за выходные их количество выросло до 72 человек.

[ + – ] Новак Джокович в аэропорту

Повезло тем теннисистам, что летели в Аделаиду, они на карантин не попали. Среди них и первая ракетка мира Новак Джокович.

Хоть изначально спортсменам обещали, что они смогут покидать свои номера на пять часов в день для тренировок, это правило не соблюдается, фактически они заперты в четырех стенах без возможности оттачивать свои навыки.

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Звезды Открытого чемпионата Австралии по теннису возмущены внезапным жестким карантином и условиями, в которые их поместили. Местная пресса пишет о возникающих "бунтах". Так одного из спортсменов поймали, когда он заказывал доставку из Uber Eats для всего своего этажа.

Другого поймали, когда он беседовал с коллегой. Комиссар по карантину в штате Виктория Эмма Кассар уже предупредила, что нарушители будут оштрафованы на 20 тысяч долларов.

Бывшая первая ракетка мира и трехкратная победительница турниров Большого шлема Анжелика Кербер рассказала, что согласилась на участие в Australian Open только после озвученных условий. Спортсменам обещали, что они будут разделены на секции по 10 человек на своих рейсах. Если хоть у одного в секции был бы положительный результат на коронавирус, остальных бы проинформировали об этом и поместили на карантин. Никто не говорил, что в самоизоляцию отправятся все, кто был на одном рейсе с заболевшим.

[ + – ] Анжелика Кербер в своем номере

12-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич сказала, что ограничения теперь дают некоторым игрокам несправедливое преимущество. "Мы не жалуемся на карантин. Мы жалуемся на неравные условия перед очень важными турниром. Мы приняли решение приехать сюда, ознакомившись с правилами, но, когда мы прибыли, то получили свод совершенно новых правил, о которых мы даже не подозревали", — сказала Белинда.

Кроме этого теннисисты жалуются на питание. Они вынуждены заказывать себе еду в номер, потому что установленной отелем диеты недостаточно для поддержания себя в форме. Кроме этого у некоторых в номерах появились мыши.

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Подвергся критике и сам Джокович, который имеет возможность тренироваться и находится вместе с тренеров. Журналисты считают, что после гневных постов коллег он и решил выступить с обращением.