Джокович вимагає тренувань і нормального харчування для тенісистів, які опинилися на карантині

Наразі в готельних номерах на самоізоляції замкнені 72 спортсмени, які прилетіли на турнір Australian Open

Новак Джокович, перша ракетка світу, опублікував список вимог до асоціації Tennis Australia. Він закликає забезпечити спортсменам, які опинилися на карантині, нормальну їжу, тренування і обладнання для занять спортом у номерах. Про це пише CNN.

Він навіть запропонував, щоб тенісистів розмістили в приватних будинках з тенісними кортами, якщо в готелях немає гідних умов.

Нині турнір Великого шолому переживає кризу, через пандемію коронавірусу за три тижні до початку змагання. Через те, що тести п'ятьох пасажирів трьох рейсів з Абу-Дабі та США в Мельбурн показали позитивний результат на коронавірус, згідно з установленими правилами, усі, хто був на рейсах, вирушили в самоізоляцію на два тижні. Спочатку їх було 47, проте за вихідні їх кількість зросла до 72 осіб.

[ + – ] Новак Джокович в аеропорту

Пощастило тим тенісистам, що летіли в Аделаїду, вони на карантин не потрапили. Серед них і перша ракетка світу Новак Джокович.

Хоч спочатку спортсменам обіцяли, що вони зможуть залишати свої номери на п'ять годин на день для тренувань, це правило не дотримується, фактично вони замкнені в чотирьох стінах без можливості відточувати свої навички.

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Зірки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу обурені раптовим жорстким карантином та умовами, у які їх помістили. Місцева преса пише про початки "бунтів". Так, одного із спортсменів зловили, коли він замовляв доставку з Uber Eats для всього свого поверху.

Іншого зловили, коли він розмовляв з колегою. Комісар з карантину в штаті Вікторія Емма Кассар уже попередила, що порушники будуть оштрафовані на 20 тисяч доларів.

Колишня перша ракетка світу й триразова переможниця турнірів Великого шолому Анжеліка Кербер розповіла, що погодилася на участь в Australian Open тільки після озвучених умов. Спортсменам обіцяли, що вони будуть розділені на секції по 10 чоловік на своїх рейсах. Якщо хоч в одного на секції був би позитивний результат на коронавірус, інших б поінформували про це й помістили на карантин. Ніхто не говорив, що в самоізоляцію відправляться всі, хто був на одному рейсі з хворим.

[ + – ] Анжеліка Кербер у своєму номері

12-а ракетка світу зі Швейцарії Белінда Бенчіч сказала, що обмеження тепер дають деяким гравцям несправедливу перевагу. "Ми не скаржимося на карантин. Ми скаржимося на нерівні умови перед дуже важливими турніром. Ми прийняли рішення приїхати сюди, ознайомившись з правилами, але, коли ми прибули, то отримали звід зовсім нових правил, про які ми навіть не підозрювали", — сказала Белінда.

Крім цього, тенісисти скаржаться на харчування. Вони змушені замовляти собі їжу в номер, тому що встановленої готелем дієти недостатньо для підтримки себе у формі. Крім цього, у деяких номерах з'явилися миші.

[ + – ] Обіди для тенісистів на карантині

Піддався критиці і сам Джокович, який має можливість тренуватися та перебувати разом з тренерами. Журналісти вважають, що після гнівних постів колег він і вирішив виступити із зверненням.