Комитет Госдумы РФ поддержал использование песни "Катюша" вместо российского гимна на Олимпиаде

Предложение временно использовать "Катюшу" поступило после того, как спортивный арбитраж в Лозанне запретил на два года российским спортсменам выступать под государственным флагом.

Комитет Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать песню "Катюша" для музыкального сопровождения российских спортсменов на Олимпийских играх вместо государственного гимна.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Предложение временно использовать "Катюшу" вместо гимна поступило после того, как спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) запретил на два года российским спортсменам выступать под государственным флагом, а также использовать на международных соревнованиях российский гимн.

"Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили ОКР использовать вместо гимна песню "Катюша", – сказал глава спортивного комитета Госдумы Борис Пайкин.

Он добавил, что композиция Катюша является народным достоянием России, ее знают за рубежом и любит молодежь.

"Это действительно народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Она перестала принадлежать авторам – Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, "Катюша" – народное достояние", – сказал Пайкин.

Решение по "Катюше" еще должен принять исполком олимпийского комитета России и одобрить – Международный олимпийский комитет.

Напомним, согласно решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом и не могут использовать национальный гимн, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Также Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпиад.