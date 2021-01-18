Комітет Держдуми РФ підтримав використання пісні "Катюша" замість російського гімну на Олімпіаді

Пропозиція тимчасово використовувати "Катюшу" надійшла після того, як спортивний арбітраж в Лозанні заборонив на два роки російським спортсменам виступати під державним прапором.

Комітет Державної думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді підтримав пропозицію комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії (ОКР) використання пісні "Катюша" для музичного супроводу російських спортсменів на Олімпійських іграх замість державного гімну.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Пропозиція тимчасово використовувати "Катюшу" замість гімну надійшла після того, як спортивний арбітраж в Лозанні (CAS) заборонив на два роки російським спортсменам виступати під державним прапором, а також використовувати на міжнародних змаганнях російський гімн.

"Підтримую вибір спортсменів, які запропонували ОКР використовувати замість гімну пісню" Катюша ", — сказав глава спортивного комітету Держдуми Борис Пайкін.

Він додав, що композиція Катюша є народним надбанням Росії, її знають за кордоном і любить молодь.

"Це дійсно народна пісня, пісня надії. Її знають у всіх куточках земної кулі, вона вже майже сто років асоціюється з Росією. Не так багато знайдеться пісень, які молоде покоління готове співати разом зі старшим, слова яких знають всі. Вона перестала належати авторам — Михайлу Ісаковському і Матвію Блантеру, "Катюша" — народне надбання ", — сказав Пайкін.

Рішення щодо "Катюші" ще має ухвалити виконком олімпійського комітету Росії і схвалити — Міжнародний олімпійський комітет.

Нагадаємо, згідно з рішенням, збірні Росії протягом двох років будуть виступати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх під нейтральним прапором і не можуть використовувати національний гімн, але при цьому зможуть наносити національні кольори на екіпіровку і вказувати на ній назву країни.

Також Росія на два роки втратила право претендувати на проведення у себе чемпіонатів світу та Олімпіад.