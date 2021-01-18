Львовский "Рух" подписал защитника сборной Исландии, который играл на Евро-2016 (фото, видео)

В своем новом клубе Рагнар Сигурдссон будет выступать под номером 22.

Опытный исландский защитник Рагнар Сигурдссон стал игроком выступающего в УПЛ футбольного клуба "Рух" из Львова, который до лета 2019 представлял небольшой городок Винники львовской области. Контракт подписан на полгода с возможностью продления еще на год.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В своем новом клубе Сигурдссон будет выступать под номером 22.

Рагнар Сигурдссон запомнился болельщикам своей феерической игрой за национальную команду Исландии на Евро - 2016. Тогда в 1/8 финала исландцы сенсационно победили англичан со счетом 2: 1 и вышли в четвертьфинал. Сигурдссон отметился забитым голом и был признан лучшим игроком матча.

"Моя главная задача в "Рухе" – помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе… До переезда сюда я немного знал об Украине. Конечно, слышал о таких клубах, как "Шахтер" и "Динамо", ведь они играют в еврокубках. Приходилось играть против вашей национальной команды. Помню, тогда мы победили 2: 0. Это была очень важная игра для нас. Но скажу одно: против украинцев играть довольно сложно", – сказал Сигурдссон.

[ + – ] Спортивный директор ФК "Рух" Владимир Лапицкий и Рагнар Сигурдссон Фото: ФК "Рух"

Спортивный директор ФК "Рух" Владимир Лапицкий объяснил, что переход Сигурдссона в украинскую команду стал возможен благодаря главному тренеру команды Ивану Федько, который был лично знаком с футболистом по работе в другом клубе.

"Рагнар доверяет нашему главному тренеру. Конечно, когда он увидел масштаб клуба, непосредственно академию и то, как стремительно развивается клуб, то не мог нам отказать. Надеемся, у него здесь все получится", – сказал Лапицкий.

В своей яркой карьере 34-летний защитник выступал за такие клубы: ФК "Филкир" (Исландия), ФК "Гётеборг" (Швеция), ФК "Копенгаген" (Дания), ФК "Краснодар" (Россия), ФК "Фулхэм" (Англия), ФК "Рубин" (Россия), ФК "Ростов" (Россия).

Он является чемпионом Швеции (2007), обладателем Кубка Швеции (2008), обладателем Суперкубка Швеции (2008), обладателем Кубка Дании (2012), чемпионом Дании (2013), бронзовым призером чемпионата России. В активе Сигурдссона 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в топ-тройку.

Своего нового футболиста Рух представил ярким роликом.

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Напомним, ФК "Рух" отказался подписывать бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.