Львівський "Рух" підписав захисника збірної Ісландії, який грав на Євро-2016 (фото, відео)

У своєму новому клубі Рагнар Сігурдссон буде виступати під номером 22.

Досвідчений ісландський захисник Рагнар Сігурдссон став гравцем в УПЛ футбольного клубу "Рух" зі Львова, який до літа 2019 представляв невелике містечко Винники Львівської області. Контракт підписаний на півроку з можливістю продовження ще на рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

У своєму новому клубі Сігурдссон буде виступати під номером 22.

Рагнар Сігурдссон запам'ятався уболівальникам своєю феєричною грою за національну команду Ісландії на Євро — 2016. Тоді в 1/8 фіналу ісландці сенсаційно перемогли англійців з рахунком 2: 1 і вийшли в чвертьфінал. Сігурдссон відзначився забитим голом і був визнаний кращим гравцем матчу.

"Моє головне завдання в" Русі "- допомогти команді зберегти місце в елітному дивізіоні ... До переїзду сюди я трохи знав про Україну. Звичайно, чув про такі клуби, як" Шахтар "і" Динамо ", адже вони грають в єврокубках. Доводилося грати проти вашої національної команди. Пам'ятаю, тоді ми перемогли 2: 0. Це була дуже важлива гра для нас. Але скажу одне: проти українців грати досить складно ", — сказав Сігурдссон.

[ + – ] Спортивний директор ФК "Рух" Володимир Лапицкий і Рагнар Сігурдссон Фото: ФК "Рух"

Спортивний директор ФК "Рух" Володимир Лапицький пояснив, що перехід Сігурдссон в українську команду став можливий завдяки головному тренеру команди Івану Федьку, який був особисто знайомий з футболістом по роботі в іншому клубі.

"Рагнар довіряє нашому головному тренеру. Звичайно, коли він побачив масштаб клубу, безпосередньо академію і те, як стрімко розвивається клуб, то не міг нам відмовити. Сподіваємося, у нього тут все вийде", — сказав Лапицький.

У своїй яскравій кар'єрі 34-річний захисник виступав за такі клуби: ФК "Філкір" (Ісландія), ФК "Гетеборг" (Швеція), ФК "Копенгаген" (Данія), ФК "Краснодар" (Росія), ФК "Фулхем" ( Англія), ФК "Рубін" (Росія), ФК "Ростов" (Росія).

Він є чемпіоном Швеції (2007), володарем Кубка Швеції (2008), володарем Суперкубка Швеції (2008), володарем Кубка Данії (2012), чемпіоном Данії (2013), бронзовим призером чемпіонату Росії. В активі Сігурдссон 96 матчів за збірну Ісландії і 5 голів. За кількістю зіграних поєдинків за національну команду захисник входить у топ-трійку.

Свого нового футболіста Рух представив яскравим роликом.

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Нагадаємо: ФК "Рух" відмовився підписувати колишнього форварда київського "Динамо" і збірної України Артема Мілевського.