Усик хочет 2,71 млн долларов, чтобы позволить Джошуа сразиться с Фьюри, – Хирн

Украинец является обязательным претендентом на пояс WBO, поэтому Джошуа должен, либо провести его защиту с украинцем, либо отказаться от титула.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что украинский супертяжеловес Александр Усик хочет получить 2,71 миллиона долларов за то, чтобы отстрочить обязательную защиту титула WBO и позволить Джошуа сразиться с Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает Marca.

По словам промоутера, это может быть не единственная трата боксеров перед объединительным боем. Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF. Фьюри обладает титулом WBC в этой же весовой категории.

"Можете представить, что я иду к Фьюри и Джошуа и говорю: "Чтобы все титулы были на кону, вы должны заплатить три процента руководящим органам". Это по 300 тысяч фунтов за четыре титула – 1,6 миллиона долларов. Добавьте сюда еще IBO – 2,03 миллиона долларов. Вы оба должны заплатить эти деньги руководящим органам, – сказал Хирн.

Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, и поэтому Джошуа должен, либо провести его защиту с украинцем, либо отказаться от титула.

"А, и теперь Александр Усик хочет 2,71 миллиона долларов. Вы в порядке, парни? Просто достаньте пару миллионов из своего кармана", – добавил промоутер Джошуа.

Отметим, менеджер Усика Эгис Климас, заявил, что его клиент намерен добиваться права на проведение своего следующего поединка с Энтони Джошуа и не собирается никому уступать.

"На сегодняшний день Усик уже не раз сказал, что ему ничего не нужно, кроме боя с Джошуа", – сказал Климас.

Он добавил, что отказ Джошуа от боя с Усиком, будет означать, что чемпион опасается украинца.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.