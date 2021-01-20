Киевское "Динамо" может купить игрока сборной Швеции (видео)

Далехо Ирандуст провел три матча за главную команду своей страны.

Киевское "Динамо" ведет переговоры о приобретении 22-летнего полузащитника сборной Швеции Далехо Ирандуста.

Об этом сообщает Sportbladet.

Футболист выступает за шведский клуб "Хеккен". Он провел три матча за национальную сборную своей страны

На него также нацелились французская "Тулуза" и нидерландский "Гронинген", но украинский клуб якобы предлагает лучшие условия личного контракта игрока – 400 тысяч евро в год в качестве заработной платы.

Сообщается, что сумма компенсации за полузащитника, у которого контракт с клубом подходит к концу в конце декабря 2021 года, составит 14 млн шведских крон (1,4 млн евро).

Трансферный портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции в 2 млн евро.

Сам игрок "Хеккена" в комментарии местной прессе заявил об отсутствии конкретных предложений со стороны других команд.

"Я игрок Хеккена, пока не будет сообщено об обратном. Сейчас я нахожусь в клубе, и сосредотачиваюсь на том, чтобы поскорее набрать форму. Не располагаю информацией по вопросу возможных трансферов", – сказал Ирандуст.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции, успевшего провести уже три матча за главную команду своей страны, в 2 млн евро.

В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей за свой клуб, оформив 8 результативных ударов и 6 голевых передач.

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Напомним, ассистент главного тренера киевского "Динамо" по физподготовке Диего Лонго расторг контракт с клубом и отправился на родину в Италию. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам.