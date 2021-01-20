Київське "Динамо" може придбати гравця збірної Швеції (відео)

Далехо Ірандуст провів три матчі за головну команду своєї країни.

Київське "Динамо" веде переговори про придбання 22-річного півзахисника збірної Швеції Далехо Ірандуста.

Про це повідомляє Sportbladet.

Футболіст виступає за шведський клуб "Хеккен". Він провів три матчі за національну збірну своєї країни

На нього також націлилися французька "Тулуза" і нідерландський "Гронінген", але український клуб нібито пропонує найкращі умови особистого контракту гравця — 400 тисяч євро на рік у якості заробітної плати.

Повідомляється, що сума компенсації за півзахисника, у якого контракт з клубом добігає кінця наприкінці грудня 2021 року, складе 14 млн шведських крон (1,4 млн євро).

Трансферний портал Transfermarkt оцінює гравця збірної Швеції в 2 млн євро.

Сам гравець "Хаккен" в коментарі місцевій пресі заявив про відсутність конкретних пропозицій з боку інших команд.

"Я гравець Хаккен, поки не буде повідомлено про зворотне. Зараз я перебуваю в клубі, і зосереджуюсь на тому, щоб скоріше набрати форму. Не маю інформації з питань можливих трансферів", — сказав Ірандуст.

Трансферний портал Transfermarkt оцінює гравця збірної Швеції, який встиг провести вже три матчі за головну команду своєї країни, в 2 млн євро.

У минулому сезоні футболіст провів 29 матчів за свій клуб, оформивши 8 результативних ударів і 6 гольових передач.

[ + – ]

Нагадаємо, асистент головного тренера київського "Динамо" з фізпідготовки Дієго Лонго розірвав контракт з клубом і відправився на батьківщину в Італію. Таке рішення він прийняв через сімейні обставини.