Виртуальные расчеты с испанскими игроками стали примером для других футбольных команд, открывая двери в эру новых технологий.

Давид Барраль Торрес из ФК Кадис, бывший нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» — новое приобретение футбольной команды DUX International, пишет sport.es. Форвард стал первым в истории подписавшим контракт в виртуальной валюте. DUX Internacional — футбольный клуб, который является частью проекта DUX Gaming, киберспортивного клуба, принадлежащего известным футболистам Тибо Куртуа и Борха Иглесиас.

«Рад присоединиться к проекту DUX International. С горячими амбициями и ответственностью продолжать соревноваться и решать важные задачи в своей спортивной карьере», — написал Барраль в своих сетях.

Спортсмен из Сан-Фернандо надеется и дальше увеличивать свои рекорды, поскольку у него на своем счету уже более 200 игр и 37 забитых голов.

А 35-летний нападающий Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 760-ый гол и установил единоличный рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах