Іспанський футбольний клуб купив форварда за криптовалюту

Віртуальні розрахунки з іспанськими гравцями стали прикладом для інших футбольних команд, відкриваючи двері в еру нових технологій.

Давид Барраль Торрес з ФК "Кадіс", колишній нападник іспанського клубу "Реал Мадрид" — нове надбання футбольної команди DUX International, пише sport.es. Форвард став першою в історії людино, яка підписала контракт у віртуальній валюті. DUX Internacional — футбольний клуб, який є частиною проєкту DUX Gaming, кіберспортивного клубу, що належить відомим футболістам Тібо Куртуа і Борха Іглесіас.

«Радий приєднатися до проєкту DUX International. З гарячими амбіціями і відповідальністю продовжувати змагатися і вирішувати важливі завдання у своїй спортивній кар'єрі», — написав Барраль у своїх мережах.

Спортсмен з Сан-Фернандо сподівається й надалі збільшувати свої рекорди, оскільки у нього на своєму рахунку вже більше 200 ігор і 37 забитих голів.

А 35-річний нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 760-й гол і встановив одноосібний рекорд за кількістю голів, забитих в офіційних матчах