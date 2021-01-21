"Шахтер" отказался продавать Соломона за 40 млн евро

В "Шахтере" считают, что в будущем смогут получить за израильского молодого игрока гораздо большую сумму, около 50-60 млн евро.

Донецкий "Шахтер" отказался продавать молодого израильского полузащитника Манора Соломона за 35-40 миллионов евро одному из топ-клубов итальянского чемпионата.

Об этом сообщает израильский новостной портал Sport1.

Итальянский гранд, который не называется, предлагал "оранжево-черным" последующие бонусы за 21-летнего футболиста, однако эти условия не были приняты.

В "Шахтере" считают, что после короновирусного периода смогут получить за Соломона гораздо большую сумму, около 50-60 млн евро. Другие клубы также интересовались возможной покупкой талантливого израильского игрока, но руководство украинской команды не стало прислушиваться к предложениям.

Соломон был приобретен Шахтером за 6 миллионов евро у клуба "Маккаби Петах-Тиква" в январе 2019 года. Его контракт с горняками рассчитан до лета 2024 года.

Удачные выступления футболиста в Лиге чемпионов привлекли к нему внимание со стороны многих ведущих клубов Европы. В последние время появлялось много сообщений о его возможном переходе в "Арсенал", в то же время упоминаются и другие команды, такие как "Манчестер Сити", "Рома", "Аталанта" и "Лидс".

В данный момент сезона израильтян находится вместе с "Шахтером" за зимнем тренировочном сборе в турецком Белеке.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко может стать игроком итальянской "Аталанты", за которую выступает еще один украинец Руслан Малиновский. Контракт Коваленко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года, однако итальянцы не намерены ждать и готовы заплатить "горнякам" за трансфер.