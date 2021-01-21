"Шахтар" відмовився продавати Соломона за 40 млн євро

У "Шахтарі" вважають, що в майбутньому зможуть отримати за ізраїльського молодого гравця набагато більшу суму — майже 50-60 млн євро.

Донецький "Шахтар" відмовився продавати молодого ізраїльського пів захисника Манора Соломона за 35-40 мільйонів євро одному з топ-клубів італійського чемпіонату.

Про це повідомляє ізраїльський новинний портал Sport1.

Італійський гранд, який не назвав своє імʼя, пропонував "оранжево-чорним" такі бонуси за 21-річного футболіста, проте ці умови не прийняли.

У "Шахтарі" вважають, що після короновірусного періоду зможуть отримати за Соломона набагато більшу суму, майже — 50-60 млн євро. Інші клуби також цікавилися можливою купівлею талановитого ізраїльського гравця, але керівництво української команди не стало прислухатися до пропозицій.

"Шахтар" придбав Соломона за 6 мільйонів євро у клубу "Маккабі Петах-Тіква" в січні 2019 року. Його контракт із гірниками розрахований до літа 2024 року.

Вдалі виступи футболіста в Лізі чемпіонів привернули до нього увагу з боку багатьох провідних клубів Європи. Останнім часом зʼявлялося багато повідомлень про його можливий перехід в "Арсенал", водночас згадуються й інші команди, такі як "Манчестер Сіті", "Рома", "Аталанта" і "Лідс".

Наразі ізраїльтян знаходиться разом із "Шахтарем" за зимовому тренувальному зборі в турецькому Белеку.

Нагадаємо, пів захисник "Шахтаря" Віктор Коваленко може стати гравцем італійської "Аталанти", за яку виступає ще один українець Руслан Малиновський. Контракт Коваленка з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року, однак італійці не мають наміру чекати і готові заплатити "гірникам" за трансфер.