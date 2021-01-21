В английской футбольной лиге вратарь забил гол прямым ударом от ворот (видео)

Силе удара Тома Кинга могут позавидовать многие полевые игроки.

В английской футбольной Лиге-2 (четвертая по силе и значимости лига) в матче между командами "Челтнем" и "Ньюпорт Каунти" произошел редкий эпизод, когда голкипер забил гол сопернику прямым ударом от своих ворот.

Об этом сообщает "Ньюпорт Каунти" в Twitter.

На 12-й минуте вратарь "Ньюпорта" Том Кинг вводил мяч в игру от своих ворот. Он сильно запустил мяч на половину поля соперника, а его коллега по вратарскому цеху Джошуа Гриффитс в это время немного вышел из ворот, не сумел рассчитать отскок мяча от газона и пропустил курьезный гол.

К счастью для Гриффитса, его одноклубники сумели смыть его позор, по ходу матча сравняв счет в матче – 1:1.

Напомним, во время матча на всеяпонском школьном чемпионате по футболу был забит пенальти после очень медленного разбега. Футболист Коми Риота потратил на разбег 18 секунд. Что самое главное, удар выполнил очень метко. И хотя вратарь угадал направление удара, поймать мяч не сумел.