В английской футбольной лиге вратарь забил гол прямым ударом от ворот (видео)
Силе удара Тома Кинга могут позавидовать многие полевые игроки.
В английской футбольной Лиге-2 (четвертая по силе и значимости лига) в матче между командами "Челтнем" и "Ньюпорт Каунти" произошел редкий эпизод, когда голкипер забил гол сопернику прямым ударом от своих ворот.
Об этом сообщает "Ньюпорт Каунти" в Twitter.
На 12-й минуте вратарь "Ньюпорта" Том Кинг вводил мяч в игру от своих ворот. Он сильно запустил мяч на половину поля соперника, а его коллега по вратарскому цеху Джошуа Гриффитс в это время немного вышел из ворот, не сумел рассчитать отскок мяча от газона и пропустил курьезный гол.
𝙆𝙞𝙣𝙜 of the castle👑 #OneClubOneCountypic.twitter.com/LJA2I2Bo0X— Newport County AFC (@NewportCounty) January 19, 2021
К счастью для Гриффитса, его одноклубники сумели смыть его позор, по ходу матча сравняв счет в матче – 1:1.
Напомним, во время матча на всеяпонском школьном чемпионате по футболу был забит пенальти после очень медленного разбега. Футболист Коми Риота потратил на разбег 18 секунд. Что самое главное, удар выполнил очень метко. И хотя вратарь угадал направление удара, поймать мяч не сумел.