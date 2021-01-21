В англійській футбольній лізі воротар забив гол прямим ударом від воріт (відео)

Силі удару Тома Кінга можуть позаздрити багато польових гравців.

В англійській футбольній Лізі-2 (четверта за силою та значущістю ліга) в матчі між командами "Челтнем" і "Ньюпорт Каунті" стався рідкісний епізод, коли голкіпер забив гол супернику прямим ударом від своїх воріт.

Про це повідомляє "Ньюпорт Каунті" у Twitter.

На 12-й хвилині воротар "Ньюпорта" Том Кінг вводив мʼяч у гру від своїх воріт. Він сильно запустив мʼяч на половину поля суперника, а його колега за воротарським цехом Джошуа Гріффітс у цей час трохи вийшов з воріт, не зміг розрахувати відскік мʼяча від газону і пропустив курйозний гол.

На щастя для Гріффітса, його одноклубники зуміли змити йогу ганьбу, за ходом матчу зрівнявши рахунок у матчі — 1: 1.

Нагадаємо: під час матчу на загальному японському шкільному чемпіонаті з футболу був забитий пенальті після дуже повільного розбігу. Футболіст Комі Ріота витратив на розбіг 18 секунд. Що найголовніше, удар виконав дуже влучно. І хоча воротар вгадав напрямок удару, зловити мʼяч не зумів.