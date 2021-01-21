Юлия Джима выиграла первую медаль для Украины по биатлону в сезоне

Украинка финишировала второй в индивидуальной гонке. На финише она уступила австрийке.

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что Джима стала единственной биатлонисткой, которая поразила все 20 мишеней. Но на финише она уступила австрийке Лизе Терезе Хаузер.

"Бронзу" завоевала французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше.

30-летняя Джима – единственная биатлонистка в этой гонке, которая обошлась без промахов. Хаузер и Шевалье-Буше заработали по минуте штрафа, но были быстрее на лыжах.

Отметим, что серебряная медаль Джимы – первая награда сборной Украины в этом сезоне на Кубке мира. Более того, Джима благодаря успешному выступлению квалифицировалась в гонку с массовым стартом, которая состоится в субботу, 23 января.

Кубок мира в Антхольце: результаты женской индивидуальной гонки:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – (0+0+1+0) 42:29,3;

2. Юлия Джима (Украина) – (0+0+0+0) +43,7;

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – (0+0+0+1) +1:04,0;

16. Елена Пидгрушная (Украина) – (0+0+0+1) +2:49,6;

28. Валя Семеренко (Украина) – (1+0+0+1) +3:20,8;

57. Дарья Блашко (Украина) – (1+1+0+1) +5:56,8.

Отметим, недавно украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла "бронзу" в индивидуальной гонке в Кубке IBU.