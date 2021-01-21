Юлія Джима виграла першу медаль для України з біатлону в сезоні

Українка фінішувала другою в індивідуальній гонці. На фініші вона поступилася австрійці.

Українська біатлоністка Юлія Джима виграла "срібло" в індивідуальній гонці на 15 км на етапі Кубка світу в італійському Антхольц-Антерсельві.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Зазначається, що Джима стала єдиною біатлоністкою, яка влучила у всі 20 мішеней. Але на фініші вона поступилася австрійці Лізі Терезі Хаузер.

"Бронзу" виборола французька біатлоністка Анаіс Шевальє-Буше.

30-річна Джима — єдина біатлоністка в цих перегонах, яка обійшлася без промахів. Хаузер і Шевальє-Буше заробили по хвилині штрафу, але були швидшими на лижах.

Зазначимо, що срібна медаль Джими — перша нагорода збірної України в цьому сезоні на Кубку світу. Більше того, Джима завдяки успішному виступу кваліфікувалася в гонку з масовим стартом, яка відбудеться в суботу, 23 січня.

Кубок світу в Антхольці: результати жіночих індивідуальних перегонів:

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) — (0 + 0 + 1 + 0) 42: 29,3;

2. Юлія Джима (Україна) — (0 + 0 + 0 + 0) +43,7;

3. Анаіс Шевальє-Буше (Франція) — (0 + 0 + 0 + 1) +1: 04,0;

16. Олена Підгрушна (Україна) — (0 + 0 + 0 + 1) +2: 49,6;

28. Валя Семеренко (Україна) — (1 + 0 + 0 + 1) +3: 20,8;

57. Дар'я Блашко (Україна) — (1 + 1 + 0 + 1) +5: 56,8.

Зазначимо, що нещодавно українська біатлоністка Катерина Бех виграла "бронзу" в індивідуальних перегонах у Кубку IBU.