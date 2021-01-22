Катмен братьев Кличко: Виталий был в ринге агрессивнее Владимира

При этом, Джейкоб Дюран считает, что младший из братьев был более техничным бойцом.

Работавший с братьями Кличко катмен Джейкоб Дюран сравнил стили ведения боя Виталия и Владимира, заявив, что у старшего брата были "более крупные яйца".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA.

"Я не знаю, был ли Виталий более одаренным, чем Владимир, но у него точно были более крупные яйца. Виталий был более агрессивным, больше походил на питбуля в ринге. Виталий мне нравился тем, что наносил удары по корпусу. Он делал это особым образом. Виталий был зверем в ринге", – охарактеризовал Виталия Дюран.

Вместе с тем, он считает, что Владимир был более техничным бойцом.

"Владимир долго проработал с Эмануэлем Стюардом. Он стал более техничным бойцом. В этом заключалась разница между ними. Виталий сказал мне однажды, будь я с ним в углу, когда он дрался с Ленноксом Льюисом, то он бы победил. Искренность этих парней – это честь, которую они мне оказали. Такой комплимент от Виталия был очень особенным для меня", – рассказал Дюран.

Напомним, Виталий и Владимир Кличко внесены в Книгу рекордов Гиннесса, как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев в боксерском ринге. Также оба брата включены в Международный зал боксерской славы.