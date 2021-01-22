Катмен братів Кличко: Віталій був на рингу агресивнішим, ніж Володимир

Водночас, Джейкоб Дюран вважає, що молодший брат був більш технічним бійцем.

Катмен Джейкоб Дюран, який працював із братами Кличко, порівняв стилі ведення бою Віталія та Володимира, заявивши, що у старшого брата були "більші яйця".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу RT Sport MMA.

"Я не знаю, чи був Віталій більш обдарованим, ніж Володимир, але у нього точно були більші яйця. Віталій був більш агресивним, більше був схожим на пітбуля на рингу. Віталій мені подобався тим, що наносив удари по корпусу. Він робив це особливим чином. Віталій був звіром на рингу", — охарактеризував Віталія Дюран.

Разом з тим, він вважає, що Володимир був більш технічним бійцем.

"Володимир довго пропрацював з Емануелем Стюардом. Він став більш технічним бійцем. У цьому полягала різниця між ними. Віталій сказав мені одного разу, якби я був з ним у кутку, коли він бився з Ленноксом Льюїсом, то він би переміг. Щирість цих хлопців — це честь, яку вони мені надали. Такий комплімент від Віталія був дуже особливим для мене", — розповів Дюран.

Нагадаємо, Віталія та Володимира Кличко занесли до Книги рекордів Гіннесса, як брати-чемпіони, які на двох провели найбільшу кількість боїв на боксерському рингу. Також обидва брата є членами Міжнародної зали боксерської слави.