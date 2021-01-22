Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Очевидно, что в ближайших поединках Реала Зидан не сможет руководить командой на поле.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, в пятницу, 22 января, сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

"Футбольный клуб "Реал Мадрид" сообщает, что у нашего тренера Зинедина Зидана положительный результат на Covid-19", – говорится в сообщении.

Никакой дополнительной информации о здоровье французского специалиста на данный момент нет. Очевидно, что в ближайших поединках "Реала" Зидан не сможет руководить командой на поле.

Зидан стал главным тренером "Реала" в январе 2016 года. В каждом из трех последующих сезонов клуб под его руководством выигрывал Лигу чемпионов. После выигрыша Лиги чемпионов в Киеве в мае 2018 года французский специалист объявил об уходе в отставку.

В марте 2019-го Зидан вернулся на пост наставника "Реала", контракт с ним подписан до окончания сезона 2021/2022 годов.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании "Реал" занимает второе место с 37 очками в активе, отставая на семь пунктов от лидера – мадридского "Атлетико".

Напомним, в июле прошлого года врач сборной Украины Антон Худаев умер от коронавируса.