Зінедін Зідан заразився коронавірусом

Очевидно, що в найближчих поєдинках Реала Зідан не зможе керувати командою на полі.

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан, у п'ятницю, 22 січня, отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

"Футбольний клуб" Реал Мадрид "повідомляє, що в нашого тренера Зінедіна Зідана позитивний результат на Covid-19", — йдеться в повідомленні.

Ніякої додаткової інформації про здоров'я французького фахівця наразі немає. Очевидно, що в найближчих поєдинках "Реала" Зідан не зможе керувати командою на полі.

Зідан став головним тренером "Реала" в січні 2016 року. У кожному з трьох наступних сезонів клуб під його керівництвом вигравав Лігу чемпіонів. Після виграшу Ліги чемпіонів у Києві в травні 2018 французький фахівець оголосив про відхід у відставку.

У березні 2019-го Зідан повернувся на пост наставника "Реала", контракт з ним підписаний до закінчення сезону 2021/2022 років.

Після 18 зіграних турів у чемпіонаті Іспанії "Реал" посідає друге місце з 37 очками в активі, відстаючи на сім пунктів від лідера — мадридського "Атлетіко".

Нагадаємо: у липні минулого року лікар збірної України Антон Худаєв помер від коронавірусу.