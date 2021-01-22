УАФ оштрафовала президента "Динамо" на 50 тыс. грн за прошлогоднее интервью (видео)

В Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ не сообщили, какие именно слова или фразы Игоря Суркиса стали причиной наказания.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) оштрафовал президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса на 50 тысяч гривен за высказывания во время интервью.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

"Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение применить к президенту ФК "Динамо" (Киев) Суркису И.М. санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тыс. гривен и предупредить его о возможности применения более тяжелого наказания в случае повторения нарушения, за поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение выявили в высказываниях Суркиса во время телеинтервью 2 августа 2020 года, но какие именно слова или фразы стали причиной наказания, не сообщили.

Отметим, в этот день на "112 канале" транслировалось интервью Игоря Суркиса народному артисту Украины Петру Маге в программе "Мага". В нем он затронул некоторые актуальные на тот момент темы, такие как: назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", реакцию на это назначение ультрас, покупку-продажу клуба и другие.

Игорь Суркис тогда, в частности, "прошелся" по Олегу Блохину, и вспомнил легендарному игроку и тренеру, что в свое время он за две минуты принял решение покинуть сборную Украины по его звонку.

"Хотел бы напомнить Блохину, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды в свое время, он тоже перешел из Коммунистической партии в Социал-демократическую партию Украины. Значит, он по дороге тоже кого-то предал. Второе, он работал в сборной Украины, но он ее бросил через две минуты после моего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Юрия Семина. Обратился к Блохину, а он думал ровно две минуты. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в "Динамо". А сейчас он в УАФ верно служит", – сказал тогда Суркис.

[ + – ]

Напомним, в ноябре 2019 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской федерации футбола (УАФ) оштрафовал ФК "Динамо" в размере 500 тыс. гривен за расистские высказывания болельщиков в сторону игрока ФК "Шахтер" Тайсона.