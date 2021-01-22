УАФ оштрафувала президента "Динамо" на 50 тис. грн за минулорічне інтерв'ю (відео)

У Контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ не повідомили, які саме слова чи фрази Ігоря Суркіса стали причиною покарання.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) оштрафував президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса на 50 тисяч гривень за висловлювання під час інтерв'ю.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

"Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення застосувати до президента ФК" Динамо "(Київ) Суркісу І.М. санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі 50 тис. гривень і попередження його про можливість застосування більш важкого покарання в разі повторення порушення, за поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ і містить ознаки порушень положень Кодексу етики і чесної гри УАФ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порушення виявили у висловлюваннях Суркіса під час телеінтерв'ю 2 серпня 2020 року, але які саме слова чи фрази стали причиною покарання, не повідомили.

Зазначимо, що в цей день на "112 каналі" транслювалося інтерв'ю Ігоря Суркіса народному артисту України Петру Мазі в програмі "Мага". У ньому він торкнувся деяких актуальних на той момент тем, таких як: призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера "Динамо", реакцію на це призначення ультрас, купівлю-продаж клубу та інші.

Ігор Суркіс тоді, зокрема, "пройшовся" по Олегу Блохіну, і згадав легендарного гравця і тренера, що свого часу він за дві хвилини прийняв рішення покинути збірну України з його дзвінком.

"Хотів би нагадати Блохіну, що для того, щоб посісти пост тренера національної команди свого часу, він теж перейшов з Комуністичної партії в Соціал-демократичну партію України. Значить, він по дорозі теж когось зрадив. Друге, він працював у збірній Україна, але він її кинув через дві хвилини після моєї з ним розмови. Я тоді був у цейтноті, мені потрібен був тренер після того, як я прибрав Юрія Сьоміна. Звернувся до Блохіна, а він думав рівно дві хвилини. Він не пішов у Федерацію футболу, а побіг. Розірвав контракт і перейшов у "Динамо". А зараз він в УАФ вірно служить", — сказав тоді Суркіс.

[ + – ]

Нагадаємо: у листопаді 2019 року контрольно-дисциплінарний комітет Української федерації футболу (УАФ) оштрафував ФК "Динамо" в розмірі 500 тис. гривень за расистські висловлювання вболівальників на сторону гравця ФК "Шахтар" Тайсона.