Украинец Сергей Никифоров победил на соревнованиях по прыжкам в длину в Турции

Уже на втором своем турнире в этом году украинский легкоатлет показал результат 8,01 м.

Украинский легкоатлет Сергей Никифоров победил на соревнованиях по прыжкам в длину в турецком Стамбуле, показав результат 8,01 м.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Для украинского спортсмена это был второй турнир в новом сезоне. На первом турнире – "Рождественских стартах" в Киеве – Никифоров выиграл с результатом 7,92 м. Тогда он говорил о том, что это, как для начала, неплохо.

В Стамбуле украинец в первой попытке показал результат 7,84 м. А уже в третьей приземлился на отметке 8,01 м. Тем самым, он приблизился к нормативу, который дает право выступать на чемпионате Европы в помещении и составляет 8,05 м.

Результаты прыжков в длину (Стамбул, Турция):

Сергей Никифоров (Украина) – 8,01 Алпер Кулаксис (Турция) – 7,57 Муамер Демир (Турция) – 7,25

Отметим, предыдущие полтора года стали настоящим испытанием для Никифорова. Воспаление легких и отмена большинства соревнований из-за пандемии коронавируса привели к тому, что атлету пришлось приложить немало усилий для того, чтобы к сезону-2021 подойти не только в прекрасной физической, но еще и в психологической форме.

Напомним, в январе 2020 года украинка Ярослава Магучих поставила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении для категории U-20. Она прыгнула на 2,02 м.