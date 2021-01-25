Українець Сергій Никифоров переміг на змаганнях зі стрибків у довжину в Туреччині

Уже на другому своєму турнірі в цьому році український легкоатлет показав результат 8,01 м.

Український легкоатлет Сергій Никифоров переміг на змаганнях зі стрибків у довжину в турецькому Стамбулі, показавши результат 8,01 м.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Для українського спортсмена це був другий турнір у новому сезоні. На першому турнірі — "Різдвяних стартах" у Києві — Никифоров виграв з результатом 7,92 м. Тоді він говорив про те, що це, як для початку, непогано.

У Стамбулі українець у першій спробі показав результат 7,84 м. А вже в третій приземлився на позначці 8,01 м. Тим самим він наблизився до нормативу, який дає право виступати на чемпіонаті Європи в приміщенні і становить 8,05 м.

Результати стрибків у довжину (Стамбул, Туреччина):

Сергій Никифоров (Україна) — 8,01 Алпер Кулаксіс (Туреччина) — 7,57 Муамер Демір (Туреччина) — 7,25

Зазначимо, що попередні півтора року стали справжнім випробуванням для Никифорова. Запалення легенів і скасування більшості змагань через пандемію коронавірусу призвели до того, що атлету довелося докласти чимало зусиль для того, щоб до сезону-2021 підійти не тільки в прекрасній фізичній, але ще і в психологічній формі.

Нагадаємо: у січні 2020 року українка Ярослава Магучіх поставила світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщенні для категорії U-20. Вона стрибнула на 2,02 м.