"Челси" уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда

Недавние результаты и выступления не соответствовали ожиданиям клуба, и в итоге команда оказалась без ясных перспектив.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

"Сегодня футбольный клуб "Челси" расстался с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. Это было очень непростое решение, и оно нелегко далось владельцу и членам правления. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он достиг за время пребывания у руля команды. Однако недавние результаты и выступления не соответствовали ожиданиям клуба, и в итоге команда оказалась в середине турнирной таблице и без ясных перспектив", – говорится в сообщении.

Владелец лондонского "Челси", российский олигарх Роман Абрамович заявил, что ему нелегко было принять решение об увольнении Лэмпарда, так как он очень ценит его не только профессиональные, но и личные качества.

"Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные отношения с Фрэнком, и я очень его уважаю. Он очень порядочный человек и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучшего всего сменить главного тренера. От имени всех членов клуба, правления и лично от меня хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он – икона этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным", – приводит слова Абрамовича пресс-служба "Челси".

Лэмпард возглавил лондонский клуб летом 2019 года. Сейчас "синие" занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 очков после 19 туров. В Лиги чемпионов-2020/21 "Челси" вышел из группы с первого места и в 1/8 финала сыграет против мадридского "Атлетико".

Отметим, одно время ходили слухи, что на смену Лэмпарду может прийти наставник сборной Украины, а в прошлом игрок "Челси", Андрей Шевченко. Однако позже, британское издание The Independent опубликовала список вероятных кандидатов на пост главного тренера лондонцев и места Шевченко в нем не нашлось.

Специалисты считают, что наиболее высокие шансы занять место Лэмпарда имеют Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджес и Ральф Хазенхюттль.