"Челсі" звільнив головного тренера Френка Лемпарда

Нещодавні результати і виступи не відповідали очікуванням клубу, і в підсумку команда опинилася без ясних перспектив.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард покинув свій пост. Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського клубу.

"Сьогодні футбольний клуб "Челсі" розлучився з головним тренером Френком Лемпардом. Це було дуже непросте рішення, і воно нелегко далося власнику і членам правління. Ми вдячні Френку за те, чого він досяг за час перебування біля керма команди. Однак нещодавні результати і виступи не відповідали очікуванням клубу, і в підсумку команда опинилася всередині турнірної таблиці і без ясних перспектив", — йдеться в повідомленні.

Власник лондонського "Челсі", російський олігарх Роман Абрамович заявив, що йому нелегко було прийняти рішення про звільнення Лемпарда, оскільки він дуже цінує його не тільки професійні, а й особисті якості.

"Це було дуже важке рішення для клубу, не в останню чергу тому, що в мене чудові стосунки з Френком, і я дуже його поважаю. Він дуже порядна людина і володіє високою трудовою етикою. Однак в нинішніх умовах ми вважаємо, що краще за все змінити головного тренера. Від імені всіх членів клубу, правління і особисто від мене хотів би подякувати Френку за його роботу в ролі головного тренера і побажати йому всіляких успіхів у майбутньому. Він — ікона цього великого клубу, і його статус тут залишається незмінним", — наводить слова Абрамовича прес-служба "Челсі".

Лемпард очолив лондонський клуб влітку 2019 року. Наразі "сині" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 29 очків після 19 турів. У Лігу чемпіонів-2020/21 "Челсі" вийшов з групи з першого місця і в 1/8 фіналу зіграє проти мадридського "Атлетіко".

Зазначимо, що у свій час ходили чутки, що на зміну Лемпарду може прийти наставник збірної України, а в минулому гравець "Челсі", Андрій Шевченко. Однак пізніше, британське видання The Independent опублікувала список імовірних кандидатів на пост головного тренера лондонців і місця Шевченку в ньому не знайшлося.

Фахівці вважають, що найбільш високі шанси посісти місце Лемпарда мають Томас Тухель, Массіміліано Алегрі, Брендан Роджесу і Ральф Хазенхюттль.