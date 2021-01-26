В Украине появился новый профессиональный праздник

В этот день в 1996 году Украина впервые принимала участие в Олимпийских играх.

19 июля в Украине будет отмечаться День тренера. Соответствующий проект Указа Президента Украины утвердило правительство, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

По его словам, датой был выбран день открытия летней Олимпиады 1996 года, когда Украина впервые принимала участие в таком масштабном международном соревновании, как независимое государство и выступила самостоятельной олимпийской командой.

"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как и человек, который сделал меня тем, кем являюсь сегодня. Всеми моими высокими результатами я обязан своим наставникам", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Вадим Гутцайт

Министр поблагодарил НОК во главе с Сергеем Бубкой за "плодотворное сотрудничество в разработке проекта", народного депутата-спортсмена Жана Беленюка "за конструктивизм", а также Ассоциацию спортивных журналистов.

"А мы всей командой Минмолодьспорта желаем тренерам сил и качественной подготовки наших спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским Играм в Токио и Всемирным Играм 2021!", – подытожил Гутцайт.

Фото: Facebook/Вадим Гутцайт

Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-20 лучших тренеров национальных сборных за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Он расположился на 17-й строчке.