В Україні з'явилося нове професійне свято

У цей день в 1996 році Україна вперше брала участь в Олімпійських іграх.

19 липня в Україні відзначатиметься День тренера. Про відповідний проєкт Указу Президента України, що затвердив уряд, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, датою був обраний день відкриття літньої Олімпіади 1996 року, коли Україна вперше брала участь у такому масштабному міжнародному змаганні як незалежна держава і виступила самостійної олімпійської командою.

"Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань в їхньому житті, обов'язково повинне бути. Ми глибоко цінуємо їхній внесок у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер посідає почесне місце, як і людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Усіма моїми високими результатами я зобов'язаний своїм наставникам", — йдеться в повідомленні.

Фото: Facebook/Вадим Гутцайт

Міністр подякував НОК на чолі з Сергієм Бубкою за "плідну співпрацю в розробці проєкту", народному депутату-спортсмену Жану Беленюку "за конструктивізм", а також Асоціації спортивних журналістів.

"А ми всією командою Мінмолодьспорту бажаємо тренерам сил і якісної підготовки наших спортсменів до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських Ігор у Токіо і Світових Ігор 2021!", — підсумував Гутцайт.

Фото: Facebook/Вадим Гутцайт

Нагадаємо: головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко увійшов до топ-20 кращих тренерів національних збірних за останнє десятиліття за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). Він посів там 17-ий рядок.